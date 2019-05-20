ЮВО: Расчеты комплексов «Триумф» и «Панцирь» в оккупированном Крыму учились уничтожать крылатые ракеты
|15:00 04.07.2019
|Крым
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа были задействованы в учении по поиску и уничтожению воздушных целей.
Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, при этом были заданы различные параметры скорости полета и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчетам поражение целей.
Расчеты ЗРК «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» успешно выполнили поставленные задачи благодаря особенностям радиолокационных систем, функций сопровождения целей, комбинированного ракетно-пушечного вооружения и универсальности поражения целей.
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