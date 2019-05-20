Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа были задействованы в учении по поиску и уничтожению воздушных целей.

Военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом, при этом были заданы различные параметры скорости полета и высоты условных ракет, что усложнило боевым расчетам поражение целей.

Расчеты ЗРК «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» успешно выполнили поставленные задачи благодаря особенностям радиолокационных систем, функций сопровождения целей, комбинированного ракетно-пушечного вооружения и универсальности поражения целей.