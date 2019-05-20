Афины не собираются запрещать заход в свои порты кораблей ВМФ России и их обслуживание в связи с принятием в США "Закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье".

Об этом заявил РИА Новости источник в правительственных кругах.

"Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции",- сказал источник, комментируя закон.

Сенаторы демократ Боб Менендес и республиканец Марко Рубио внесли законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект, в частности, отменяет запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям одобрил законопроект с поправками, призывающими страны региона - Грецию, Кипр и Израиль отказывать в портовом обслуживании кораблей Российской Федерации.

Издание сообщает, что президент Кипра Никос Анастасиадис выразил сожаление в связи с принятием этих поправок. По его словам, эти поправки "в значительной степени затрагивают независимость и суверенитет Республики Кипр".

Министр обороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставление портовых объектов российским или другим кораблям. По его словам, Кипр продолжит усилия по дальнейшему углублению отношений с США, но следует уважать роль Кипра как опоры стабильности в регионе.