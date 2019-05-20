Путін підписав закон про зупинку Росією дії договору РСМД

14:20 04.07.2019   Россия

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про зупинку Росією дії договору про ракети середньої та малої дальності.

30 травня цей законопроект на розгляд до Держдуми вніс сам Путін. До того, у березні, Путін підписав указ про призупинення Москвою виконання зобов’язань за договором, пише Радіо Свобода.

18 червня закон підтримала Державна дума Росії, 26 червня – Рада Федерації.

США 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.



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