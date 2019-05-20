Президент Росії Володимир Путін підписав закон про зупинку Росією дії договору про ракети середньої та малої дальності.

30 травня цей законопроект на розгляд до Держдуми вніс сам Путін. До того, у березні, Путін підписав указ про призупинення Москвою виконання зобов’язань за договором, пише Радіо Свобода.

18 червня закон підтримала Державна дума Росії, 26 червня – Рада Федерації.

США 1 лютого остаточно оголосили про свій вихід із договору про обмеження на ракети з Росією через його порушення з боку Москви, яке там заперечують.

Договір РСМД, укладений 1987 року, заборонив США і тодішньому СРСР, наступником якого стала Росія, мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. США вперше звинуватили Росію в його порушенні ще 2014 року.