Ердоган назвав "грабунком" можливу відмову США поставити до Туреччини F-35
|13:56 04.07.2019
|Турция
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав грабунком можливу відмову США поставити до Туреччини винищувачі п’ятого покоління F-35.
Про це повідомляє в четвер телеканал NTV, передає УНН.
“Якщо у вас є клієнт, який справно виплачує гроші, як ви можете йому не видати те, що він хоче? Це називається грабунком. Ми на цей момент заплатили 1,4 млрд доларів. Наші військові і льотчики пройшли навчання. Чотири літаки нам передали , інші залишили”, — підкреслив він.
Відносини між Анкарою і Вашингтоном в останні місяці загострилися через придбання Туреччиною зенітних ракетних систем С-400 у Росії. Раніше Вашингтон вже попереджав Анкару, що в разі придбання цих систем озброєнь США можуть відмовити Туреччині в продажу F-35.
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