Аннексированный Крым вошел в число российских регионов с наибольшим заражением населения вирусом иммунодефицита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число территорий РФ с эпидемией ВИЧ в 2016 – 2018 годах возросло более чем на 40%. В 2018 году ВИЧ диагностирован почти у 88 тысяч человек, более двух третей впервые выявленных случаев заболевания зафиксировано у экономически активных людей 30-50 лет.

По данным Минздрава РФ более 70% новых случаев заражения регистрируется всего в 23 регионах страны. Среди них оказался и аннексированный Крым. Более того, вошла в число 13 субъектов РФ, где уровень зараженности вирусом иммунодефицита превышает 1% от общего числа жителей. Из территорий Юга России это единственный регион с таким высоким показателем.

В своеобразном рейтинге распространенности инфекции аннексированный Крым занимает 13 место с показателем 1004 зараженных на 100 тысяч жителей.

По мнению академика, заведующего отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, ситуация в аннексированный Крыму и еще 12-ти наиболее проблемных регионах может характеризоваться как генерализованная эпидемия, когда количество беременных женщин с ВИЧ от их общего числа среди жителей региона достигло 1%. «Обычно, когда в регионе заражено ВИЧ более 1% населения, беременных женщин с ВИЧ примерно такой же процент», – цитирует ученого РБК.

Покровский прогнозирует, что в ближайшее время процент населения, зараженного ВИЧ будет расти.

