Жители окупированого Армянска запланували мітинг з приводу проблем з водою

12:53 04.07.2019   Крым

У Мережі показали іржаву воду, яка тече з кранів у окупованому Армянську, що страждає час від часу від хімічних викидів заводу «Титан».

 Відповідна фотографія опублікована на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter, передає  УНІАН.

Наголошується, що місцеві жителі запланували мітинг з приводу проблем з водою.

«Армянськ. Таке з крана зараз. Завтра будуть мітингувати. Але воду будуть вимагати в України. Хочете води – вимагайте деокупації. Це можна в України вимагати, думаю!», – йдеться в описі до фотографії. фото RoksolanaToday&Крим.

 



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