Жители окупированого Армянска запланували мітинг з приводу проблем з водою
|12:53 04.07.2019
|Крым
У Мережі показали іржаву воду, яка тече з кранів у окупованому Армянську, що страждає час від часу від хімічних викидів заводу «Титан».
Відповідна фотографія опублікована на сторінці RoksolanaToday&Крим у Twitter, передає УНІАН.
Наголошується, що місцеві жителі запланували мітинг з приводу проблем з водою.
«Армянськ. Таке з крана зараз. Завтра будуть мітингувати. Але воду будуть вимагати в України. Хочете води – вимагайте деокупації. Це можна в України вимагати, думаю!», – йдеться в описі до фотографії. фото RoksolanaToday&Крим.
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