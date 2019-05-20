Російська Федерація має намір виконати рішення міжнародного трибуналу щодо військовополонених моряків.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив адвокат Микола Полозов, повідомляє УНІАН.

"Я уважно читав ось цю ноту російську, на яку був потім цілий скандал політичний тут. Ця нота вказує на те, що Російська Федерація має намір виконати рішення трибуналу. Тобто, якби вони не збиралися, вони б, напевно, не стали б ніякі ноти писати, за великим рахунком. Проте, після відповіді МЗС України, в принципі, якби російська сторона не була зацікавлена в реалізації наказу трибуналу, вони б просто грюкнули дверима і сказали: не хочете - і не треба. Але через два дні після цього заступник Лаврова, Карасін, заявив, що вони все-таки очікують від України відповіді відносно подальших дій і долі військовополонених моряків. Тобто ця повторна заява свідчить про те, що все-таки якийсь інтерес там. Чи пов'язано це із зустріччю Путіна з представниками G-20 в Осаці? Ми знаємо з заяви Путіна, що Трамп взагалі поставив тему моряків в пріоритет", - повідомив він.



