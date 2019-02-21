Википедия вернула Крым Украине во всех своих версиях

11:47 04.07.2019   Крым

По информации газеты Известия, статьи «Википедии» о G20 на 72 языках мира указали на картах Крым частью России. Эту информацию якобы подтвердили и представители самой интернет-энциклопедии в Украине и в России.

«Полуостров окрасили в цвета РФ все крупнейшие по числу статей «Википедии» — английская, испанская, французская и китайская. Кроме того, даже в украинском сегменте Крым указан как часть России», — сообщает газета.

В региональном представительстве Википедии признались «Известиям»: аналогичные карты появляются в энциклопедии довольно часто, это результат «войны правок». По мнению депутата Верховной Рады Евгения Балицкого, ничего удивительного в том, что Киев проигрывает в киберпространстве, нет — «из-за его бездействия полуостров так сильно отдалился от Украины».

СМИ приводят скрины картинок, в которых Крым действительно окрашен в цвета России. Однако, уже утром 4 июля на всех версиях Википедии «Крым вернулся в Украину». При поиске в гугле можно найти старую версию карты с российским Крымом, но физически ее на серверах Википедии уже нет.

Во всех версиях Википедии Крым снова украинский

В вопросе территориальной принадлежности Крыма наблюдается так называемая война правок — когда сторонники различных точек зрения бесконечно редактируют статьи онлайн-энциклопедии в свою пользу. История исправлений карты в статье о «большой двадцатке» яркий тому пример: в феврале 2019 года редактор Википедии под никнеймом Cherkash добавил карту с указанием Крыма российским. Через месяц редактор Dim Grits — судя по его профилю, гражданин Украины — исправил карту, обозначив полуостров украинским. Но уже через неделю Cherkash снова перекрасил Крым в тот же цвет, что и материковая часть РФ. При этом аналогично он поступил в отношении всех статей о G20 на 72 языках мира.



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Википедия вернула Крым Украине во всех своих версиях
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