Евросоюз призвал Россию отменить ограничительные меры против Грузии
|11:14 04.07.2019
|Грузия
Европейский Союз призвал Россию отменить меры по ограничению свободы движения между РФ и Грузией, а также в пунктах пропуска на административной границе с Абхазией.
Соответствующее заявление спикера ЕС размещено на сайте Европейской службы внешних дел, передает Укринформ.
«Последнее развитие в отношениях между Российской Федерацией и Грузией содержит риск негативного воздействия на граждан обеих стран. Мы считаем решение России запретить полеты в Грузию с 8 июля неоправданным и непропорциональным мероприятием », - говорится в заявлении.
Как отмечается, введенные дополнительные ограничения в пунктах пересечения админграниц с Абхазией серьезно препятствуют свободе перемещения людей и вызывают дополнительные осложнения для населения. Такие ограничения необходимо отменить, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации.
В этой связи Евросоюз призывает Россию использовать очередной раунд международных консультаций в Женеве, который начался сегодня, чтобы уменьшить напряжение.
«Обязательства Европейского Союза по мирному урегулированию конфликта в Грузии остается таким же крепким, как всегда. Европейский Союз вновь выражает твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ », - подчеркнул представитель Евросоюза.
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