Конгрес США представив резолюцію про засудження повернення Росії до ПАРЄ

10:51 04.07.2019   Украина

У Палаті представників США (нижня палата Конгресу) представили проект резолюції щодо засудження повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Парламентської асамблеї Ради Європи без виконання жодних умов.

Про це йдеться у повідомленні Посольство України в США у Facebook, передає Главком.

Зазначається, що друзі України в Конгресі США потужно виступили на підтримку України. Зокрема, співголови Конгресового українського кокусу Марсі Каптур, Майкл Квиглі, Браян Фітцпатрик та Енді Гарріс представили двопартійну резолюцію, у якій засуджено рішення ПАРЄ про поновлення права голосу делегації РФ.

«Повернення права голосу Росії та диктатору Путіну викликає глибоке занепокоєння. Росія була справедливо виключена з ПАРЄ за атаку проти суверенітету України в Криму. Російські сили не лише залишилися в Криму, РФ розпочала смертоносну війну на українському Донбасі та продовжила здійснювати по всьому світу дестабілізуючі дезінформаційні кампанії, спрямовані на підрив міжнародних демократичних інституцій», - йдеться у заяві, оприлюдненій конгресменами під час офіційного представлення документу.

«Росія здійснила небезпечний напад на кораблі українських ВМС, незаконно захопила у Керченській протоці 24 українських моряки та три судна, котрі продовжує утримувати. Росія не повинна бути винагороджена за її антидемократичну поведінку, яка знову і знову повторюється. Закликаємо всіх своїх колег у Палаті представників підтримати цю двопартійну резолюцію», - заявили конгресмени.

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.



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