Українським політв'язням в Росії передадуть плитки шоколаду з їх іменами
|10:27 04.07.2019
|Крым
Співробітники Фонду підтримки військовополонених і політичних в'язнів «Бєрабєр. Разом» виготовили близько ста плиток шоколаду з іменами українських політв'язнів.
Про це повідомляється на сторінці Фонду у Facebook, передає Главком.
Їх передадуть в російські колонії, а також в кримські СІЗО і в'язниці, де утримуються українці.
В акції взяла участь одна з шоколадних майстерень, яка побажала залишитися неназваною. Імена в'язнів написали прямо на глазурі, а шоколадки не мають обгорток, оскільки в СІЗО і в'язницях все розгортають і викидають.
Передачі призначені для захоплених в Керченській протоці українських моряків, а також для кримських татар, більшість з яких, як відомо, звинувачуються в тероризмі, осіб, затриманих за іншими звинуваченнями.
«Тепер залишилося їх передати – в Москву, в Ростов, в Крим ... У в'язнів зв'язок зі світом зрідка через адвокатів. Так вони будуть знати, що про них пам'ятають», – сказано в повідомленні.
Ще на цю тему:
В симферопольском СИЗО заключенные массово болеют корью
В окупованому Криму заборонили прогулянки лісом
Крымчанин получил полгода колонии за "политическую ненависть"
Суд в Севастополе вынес решение по украинскому капитану
Суд в Крыму рассмотрит дело захваченного капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041»
В ЕС призывают Россию немедленно освободить всех заключенных в Крыму граждан Украины