Антикорупційний директорат Румунії звинувачує колишнього мера курортного міста Констанци Раду Мазаре в махінаціях з нерухомістю за трьома епізодами .

Про це передає УНН з посиланням на Антикорупційну прокуратуру (DNA).

У Антикорупційної прокуратурі повідомили, що Раду Мазаре і іншим співробітникам мерії, пред'явлено звинувачення у справі в незаконному будівництві, незаконному відчуженні та махінаціях з цінами на нерухомість.

Крім того, Мазаре звинувачують у зловживанні службовим становищем.

У другому випадку колишній мер Констанци перебуває під слідством за вчинення двох злочинів, пов'язаних зі зловживанням службовим становищем.

«У травні 2007 року Мазаре, виконуючий обов'язки мера міста Констанца, в порушення правових норм, ініціював проект рішення про продаж шляхом прямих переговорів, а не шляхом публічних торгів з комерційною компанією 4 тисяч кв. метрів землі, розташованої в місті Констанца. Згодом обвинувачений уклав договір на покупку цієї землі за заниженою ціною», - сказано в прес-релізі Антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, колишнього антикорупційного прокурора Румунії підозрюють у корупції.