У Румунії екс-мера Констанци звинувачують в махінаціях з нерухомістю
|09:59 04.07.2019
|Румыния
Антикорупційний директорат Румунії звинувачує колишнього мера курортного міста Констанци Раду Мазаре в махінаціях з нерухомістю за трьома епізодами.
Про це передає УНН з посиланням на Антикорупційну прокуратуру (DNA).
У Антикорупційної прокуратурі повідомили, що Раду Мазаре і іншим співробітникам мерії, пред'явлено звинувачення у справі в незаконному будівництві, незаконному відчуженні та махінаціях з цінами на нерухомість.
Крім того, Мазаре звинувачують у зловживанні службовим становищем.
У другому випадку колишній мер Констанци перебуває під слідством за вчинення двох злочинів, пов'язаних зі зловживанням службовим становищем.
«У травні 2007 року Мазаре, виконуючий обов'язки мера міста Констанца, в порушення правових норм, ініціював проект рішення про продаж шляхом прямих переговорів, а не шляхом публічних торгів з комерційною компанією 4 тисяч кв. метрів землі, розташованої в місті Констанца. Згодом обвинувачений уклав договір на покупку цієї землі за заниженою ціною», - сказано в прес-релізі Антикорупційної прокуратури.
Нагадаємо, колишнього антикорупційного прокурора Румунії підозрюють у корупції.
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