ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро за порушення прав людини в Придністров'ї
|12:35 04.07.2019
|Приднестровье
ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити 80 тисяч євро в трьох справах щодо порушення прав людини в Придністров'ї.
Рішення опубліковані на офіційному сайті ЄСПЛ 2 липня, передає УНН.
ЄСПЛ визнав Росію винною в порушенні права на власність, права на справедливий суд, і в нелюдському утриманні під вартою в Придністров'ї. Порушення відбувалися в період з 2006 по 2010 роки, як в самому Придністров'ї, так і прилеглій «зоні безпеки» - селі Варниця, район Аненій Ной і село Коржова, район Дубоссари.
ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити понад 80 тисяч євро постраждалим.
ЄСПЛ розглянув три справи: «Антонов та інші проти Республіки Молдова та Росії», «Пантелейчук проти Республіки Молдова та Росії» і «Бесляга проти Республіки Молдова та Росії».
Адвокати Promo-LEX уточнюють, що РФ повинна виплатити по трьох справах 80 550 євро за трьома рішеннями.
З 2004 року ЄСПЛ виніс 25 рішень за фактом порушень прав людини в Придністров'ї в 39 справах.
Сума збитків, як оцінив ЄСПЛ, склала 5 206 659 євро. Частина Російської Федерації для оплати становить 4 997 359 євро, а Республіка Молдова - 209 300 євро.
Російська Федерація виплатила лише 769 320 евро, Республіка Молдова - 205 300 євро.
Нагадаємо, Європейський суд з прав людини відхилив звернення Росії, яким вона намагалась опротестувати рішення про виплату компенсації матері загиблого в ополченні невизнаного Придністров'я солдата.
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