В Крыму суд отказался выпустить из СИЗО тяжело больного крымскотатарского активиста

09:29 04.07.2019   Крым

Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Михаил Соболюк не удовлетворил апелляцию защиты и оставил меру пресечения арестованному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову без изменений.

«Одно то, что ФСБ подозревает Бекирова в совершении тяжкого преступления не может быть основанием для того, чтобы содержать моего подзащитного в пыточных условиях. Тем не менее, суд стандартно проигнорировал все то, о чем говорила защита. Мне кажется, что суду проще принять такое решение, чем разбираться о чем говорят адвокаты и сам Бекиров. По факту, человек каждый день находится в пыточных условиях следственного изолятора, а Россия не может ему обеспечить хоть какие-то условия содержания», – заявил Ладин, сообщает Крым.Реалии.

Сам Бекиров во время судебного заседания заявил, что «хочет жить», но «это затруднительно» в условиях СИЗО.

«Считаю дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ», – заявил Бекиров.

Суд по делу Бекирова начался с опозданием в три часа. Публичных комментариев стороны обвинения по этим заявлениям Бекирова и его защиты нет.



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