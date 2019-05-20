В Крыму суд отказался выпустить из СИЗО тяжело больного крымскотатарского активиста
|09:29 04.07.2019
|Крым
Судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Михаил Соболюк не удовлетворил апелляцию защиты и оставил меру пресечения арестованному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову без изменений.
«Одно то, что ФСБ подозревает Бекирова в совершении тяжкого преступления не может быть основанием для того, чтобы содержать моего подзащитного в пыточных условиях. Тем не менее, суд стандартно проигнорировал все то, о чем говорила защита. Мне кажется, что суду проще принять такое решение, чем разбираться о чем говорят адвокаты и сам Бекиров. По факту, человек каждый день находится в пыточных условиях следственного изолятора, а Россия не может ему обеспечить хоть какие-то условия содержания», – заявил Ладин, сообщает Крым.Реалии.
Сам Бекиров во время судебного заседания заявил, что «хочет жить», но «это затруднительно» в условиях СИЗО.
«Считаю дело против себя сфабрикованным сотрудниками ФСБ», – заявил Бекиров.
Суд по делу Бекирова начался с опозданием в три часа. Публичных комментариев стороны обвинения по этим заявлениям Бекирова и его защиты нет.
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