Президент Молдовы Игорь Додон требует, чтобы генеральный прокурор Эдуард Харунжен на протяжении 10 дней подал в отставку, в противном случае коалиция найдет законодательное решение для его увольнения.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы генеральный прокурор покинул свой пост. Или он уходит сам, или попробуем поменять закон, который позволил бы нам уволить его. Имеется и международный опыт, к примеру, Албании, который мы подробно изучили, и если в течение текущей недели, максимум, десяти дней, генеральный прокурор не покинет свой пост сам, нам придется перейти к опыту Албании, то есть изменить законодательство и уволить его», - заявил Додон, сообщает Укринформ.

Говоря о потенциальном кандидате на пост генерального прокурора, Додон отметил, что он должен быть человеком, с которым согласны все стороны (президент, спикер, премьер-министр), решительным и «настроенным пройти через реформы до конца».

Президент настаивает на том, чтобы генеральный прокурор был гражданином Молдовы.

Сам генеральный прокурор Эдуард Харунжен заявил, что не собирается уходить с должности.

Ранее представители гражданского общества и глава Союза адвокатов Молдовы потребовали отставки генерального прокурора.