Президент Молдовы требует, чтобы генпрокурор подал в отставку
|08:52 04.07.2019
|Молдова
Президент Молдовы Игорь Додон требует, чтобы генеральный прокурор Эдуард Харунжен на протяжении 10 дней подал в отставку, в противном случае коалиция найдет законодательное решение для его увольнения.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы генеральный прокурор покинул свой пост. Или он уходит сам, или попробуем поменять закон, который позволил бы нам уволить его. Имеется и международный опыт, к примеру, Албании, который мы подробно изучили, и если в течение текущей недели, максимум, десяти дней, генеральный прокурор не покинет свой пост сам, нам придется перейти к опыту Албании, то есть изменить законодательство и уволить его», - заявил Додон, сообщает Укринформ.
Говоря о потенциальном кандидате на пост генерального прокурора, Додон отметил, что он должен быть человеком, с которым согласны все стороны (президент, спикер, премьер-министр), решительным и «настроенным пройти через реформы до конца».
Президент настаивает на том, чтобы генеральный прокурор был гражданином Молдовы.
Сам генеральный прокурор Эдуард Харунжен заявил, что не собирается уходить с должности.
Ранее представители гражданского общества и глава Союза адвокатов Молдовы потребовали отставки генерального прокурора.
Ще на цю тему:
У Молдові арештували активи олігарха Плахотнюка
У Молдові розглядають можливість призначення Генпрокурором іноземця
Конституційний суд Молдови пішов у відставку у повному складі
Олігарх Плахотнюк залишив пост глави Демпартії Молдови
У новому уряді Молдови відбулася перша відставка
В Молдове хотят отменить предоставление гражданства за инвестиции
У Молдові на жовтень призначили місцеві вибори
Новий глава МЗС Молдови назвав "червону лінію" у відносинах з РФ
Венеціанська комісія наступного тижня дасть оцінку подіям у Молдові