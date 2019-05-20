Парламент Австрії ратифікував угоду про культурну співпрацю з Україною

08:01 04.07.2019   Украина

Національна рада Австрії ратифікувала угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури.

Відповідне рішення було прийнято одноголосно під час засідання Нижньої палати парламенту у середу у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Україна є вагомою складовою частиною нашої політики щодо стабільності та добросусідства. Ми займаємося цим не лише на Західних Балканах, але також в рамках Східного партнерства. І саме тут є дуже важливою співпраця з Україною як найбільшою країною. При цьому, вагомим інструментом є не лише економічна співпраця, але також співробітництво у сфері освіти, науки та культури - сферах, де можна застосувати так звану м'яку силу. І запропонована угода вперше визначає правові рамки для цієї співпраці в цих сферах", - заявив перед голосування у парламенті федеральний міністр з питань Європи, інтеграції та закордонних справ Александер Шалленберг, який в перехідному уряді також є міністром з питань ЄС, культури та медіа при федеральній канцелярії.

Він вказав на символічність ратифікаційного процесу – у 2019 році саме проходить Рік культури Україна-Австрія.

Посол України в Австрії Олександр Щерба в коментарі кореспонденту агентства вказав на те, що угода надасть можливість значно інтенсифікувати українсько-австрійську культурну співпрацю, задіяти нові інструменти та можливості.

"Ця угода була необхідною для активізації роботи на напрямку, який є принципово важливим для українсько-австрійських відносин, а саме - освіта, наука та культура. І саме ці напрямки в останній час найбільш активно розвиваються", - сказав Щерба.

За словами посла, в австрійської сторони є інтерес більш активніше працювати з українськими регіонами, і ця угода надасть їм таку можливість. З іншого боку, документ дозволить українській стороні розширити коло програм, які зараз імплементуються.

Верховна Рада України ратифікувала угоду у грудні 2018 року. Вона набуде чинності після того, як австрійська сторона повідомить про завершення усіх юридичних процедур з ратифікації.

Як відомо, угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури було підписано у Києві 14 березня 2018 р. очільниками МЗС - Павлом Клімкіним та Карін Кнайссль в присутності Президентів України та Австрії.

Міжурядова угода є рамковою і визначає погоджені сторонами напрямки та форми співробітництва у сферах освіти, науки і культури. Зокрема, йдеться про співробітництво у сферах викладання та досліджень між вищими навчальними закладами та іншими науковими установами, обміни студентами і викладачами.

Документ передбачає підтримку сторонами організації культурних заходів: гастролей, виставок, концертів, фестивалів, театральних вистав та інших мистецьких акцій. Заохочуватимуться і контакти між музейними установами і бібліотеками.

Для реалізації положень угоди передбачено створення змішаної комісії, до складу якої входитимуть представники відповідних органів обох сторін. Засідання комісії мають проводитися, як правило, раз на 4 роки. Завданнями комісії є оцінка стану реалізації домовленостей та конкретних проектів, підготовка пропозицій щодо подальшої співпраці, включаючи організаційні та фінансові питання.

Також угода містить положення про підтримку діяльності "Українського інституту" в Республіці Австрія.



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