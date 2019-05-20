ЮВО: В Крыму специалисты РЭБ отработали прикрытие военных объектов от нападения дронов

19:30 03.07.2019   Крым

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Крыму, отработали вопросы прикрытия военных объектов от ударов беспилотной авиации условного противника.

В ходе занятий военнослужащие на штатной технике совершили марши в назначенные районы и выполнили нормативы по развертыванию современных комплексов и станций РЭБ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения боевые дроны условного противника выполнили разведку местности и выбор наиболее важных целей для бомбометания.  Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель», «Красуха» и «Борисоглебск» выполнили задачи по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи «дронов противника».

После определения беспилотников «противника» военнослужащие осуществили постановку радиопомех, нарушили управление средствами нападения и блокировали передачу полученных ими данных. Затем расчеты РЭБ принудительно посадили летательные аппараты в назначенных районах.

Кроме того, в ходе учения расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Леер» отработали задачи по ведению воздушной разведки, обнаружению и определению точек связи противника для последующего их огневого поражения.

Основной целью мероприятия являлось совершенствование уровня профессиональной подготовки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника.

Единый день специалиста РЭБ проводился на более чем 30 полигонах ЮВО, на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.

В учебных мероприятиях приняли участие более 1500 военнослужащих, было задействовано около 300 единиц специальной военной техники и комплексов РЭБ.



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