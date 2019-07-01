Франція побудує Румунії 4 корвети за 1,2 млрд євро

18:50 03.07.2019   Румыния

Французьке міністерство оборони заявило, що оборонна компанія Naval Group отримала контракт на 1,2 млрд євро на будівництво чотирьох корветів Gowind для Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угода, в рамках якої також буде розглянуто питання відновлення двох наявних румунських фрегатів, передбачає доставку перших кораблів у 2022 році.

"Румунія стає першою європейською країною та першою країною НАТО, яка придбала цей вид військового корабля", - сказано в заяві міністерства оборони Франції.

"Gowind має ідеальний потенціал для забезпечення безпеки в Чорному морі", - додали у Парижі.

Легкі фрегати оснащені радаром від Thales і ракетами європейського виробника MBDA.

Росія захопила три кораблів України та її екіпажі у листопаді 2018 року, викликавши побоювання ескалації військової напруги в Чорноморському регіоні.

З того часу НАТО посилило свою присутність у регіоні у відповідь на те, що вона назвала агресивними діями Росії.



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