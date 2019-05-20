У вівторок, 2 липня, друга постійна морська група НАТО (SNMG2) прибула в Чорне море, щоб провести патрулювання для посилення взаємодії з союзниками і нарощування співпраці з партнерами по НАТО.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті командування НАТО, передає УНН.

Так, SNMG2 очолює коммодор Хосе Курц з Королівського військово-морського флоту Канади з флагмана групи, фрегата Королівського військово-морського флоту Канади HMCS "Торонто". До групи також входять турецький фрегат TCG Turgutreis і британський фрегат HMS "Дункан", який зайшов в Чорне море разом з "Торонто".

"Патрулювання Чорного моря - це відмінний спосіб зібрати групу і об'єднатися під новим керівництвом. Це відмінна можливість для наших моряків відточити свою майстерність, потренуватися у спільній роботі і зміцнити міцні зв'язки НАТО, які пов'язують наші союзні і партнерські країни", - сказав командувач Курц.

Під час патрулювання групи в Чорному морі морська група планує провести візит в Україну - партнер НАТО, і взяти участь в навчаннях "Sea Breeze", організованих спільно США і Україною.

"Хоча Україна не є членом НАТО, вона є цінним партнером НАТО, вносить свій внесок в операції НАТО і регулярно проводить спільні демонстрації твердої прихильності міжнародній безпеці. Після завершення "Sea Breeze", група відправиться до Болгарії для участі в навчаннях "Breeze" перед тим, як покинути Чорне море", - йдеться в заяві.

Як повідомлялось, кораблі НАТО в Чорному морі проводять військово-морські навчання Sea Breeze-2019. Маневри стартували 1 липня в північно-західній частині Чорного моря. В цьому році в навчаннях, за даними прес-служби посольства України в США, беруть участь понад 3 тис. військовослужбовців з 19 країн, в тому числі Сполучених Штатів, Великої Британії та України. Провідну роль у підготовці навчань, зокрема у виробленні сценарію їх проведення, грають США. Планується, що навчання триватимуть до 12 липня.

Як повідомили в РФ, російський Чорноморський флот приступив до контролю за кораблями НАТО.