В Ставропольском крае состоялось тактико-специальное учение с подразделением радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) по организации прикрытия колонны техники на марше.

В ходе активной части учения специалисты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию современных станций и комплексов для совершения марша по пересечённой местности, отработали задачи по постановке радиопомех дронам условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Особое внимание было уделено нарушению связи беспилотников условного противника с командными пунктами с целью предотвратить наведение авиации и артиллерии на колонну танков.

Также в ходе совершения марша специалисты войск РЭБ c помощью станции помех «Лесочек» блокировали сигналы радио- и сотовой связи, которые могли быть использованы для подрыва радиоуправляемых фугасов.