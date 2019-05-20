ЮВО: Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы прикрыл колонну техники на учениях
|18:30 03.07.2019
|Россия
В Ставропольском крае состоялось тактико-специальное учение с подразделением радиоэлектронной борьбы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) по организации прикрытия колонны техники на марше.
В ходе активной части учения специалисты РЭБ выполнили нормативы по развертыванию современных станций и комплексов для совершения марша по пересечённой местности, отработали задачи по постановке радиопомех дронам условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Особое внимание было уделено нарушению связи беспилотников условного противника с командными пунктами с целью предотвратить наведение авиации и артиллерии на колонну танков.
Также в ходе совершения марша специалисты войск РЭБ c помощью станции помех «Лесочек» блокировали сигналы радио- и сотовой связи, которые могли быть использованы для подрыва радиоуправляемых фугасов.
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