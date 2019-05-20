Танкисты 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим занятиям по легководолазной подготовке на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

На первом этапе танкисты изучили требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действий в различных ситуациях под водой, а также правила и способы подводной эвакуации, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также танковые экипажи отработали погружение на глубину до 5 м в специальном бассейне. Под водой военнослужащие выполнили продувку изолирующего противогаза ИП-5, перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

Танкистам предстоит пройти под водой около 100 м на глубине 6 метров.

В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

В ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов будут совершенствовать навыки использования изолирующего противогаза, тренироваться правильно дышать и передвигаться под водой, а также отрабатывать порядок действий при нештатных ситуациях.

На практические занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке.