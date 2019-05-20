ЮВО: Танкисты 49-й армии отработают подводное вождение бронетехники
|18:10 03.07.2019
|Россия
Танкисты 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим занятиям по легководолазной подготовке на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
На первом этапе танкисты изучили требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действий в различных ситуациях под водой, а также правила и способы подводной эвакуации, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Также танковые экипажи отработали погружение на глубину до 5 м в специальном бассейне. Под водой военнослужащие выполнили продувку изолирующего противогаза ИП-5, перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.
Танкистам предстоит пройти под водой около 100 м на глубине 6 метров.
В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.
В ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов будут совершенствовать навыки использования изолирующего противогаза, тренироваться правильно дышать и передвигаться под водой, а также отрабатывать порядок действий при нештатных ситуациях.
На практические занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке.
Ще на цю тему:
ЮВО: Морпехи КФл освоили навыки экстремального вождения самоходных орудий в горах Дагестана
ЮВО: За полгода на учениях в непризнанной Абхазии израсходовали около 2 млн боеприпасов
ЮВО: В Крыму специалисты РЭБ отработали прикрытие военных объектов от нападения дронов
Корабли и авиация страны-агрессора отрабатывают межвидовое взаимодействие в Черном море
Каспийская флотилия при поддержке авиации ЮВО уничтожила корабельную группу условного противника
Россия перебрасывает "Искандеры" из Бурятии в Астраханскую область
На Черноморском флоте учились оказывать помощь гражданскому судну
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии проходит апробацию экспериментальный взвод