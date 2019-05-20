Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели межвидовое учение с авиационными соединениями Южного военного округа.

По замыслу учения отряд боевых кораблей в составе малого ракетного корабля «Углич» и малого артиллерийского корабля «Астрахань» вступили в морской бой с преобладающей по численности группой кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Огнем из артиллерийских установок АУ АК-190 «Универсал» были уничтожены все цели на удалении более 1,5 км. Поддержку с воздуха оказывали самолеты Су-30СМ и Су-34, поднятые по тревоге с одного из аэродромов ЮВО.

Экипажи кораблей КФл выполнили стрельбы из артиллерийских орудий по наземным и надводным целям. Вражеские корабли имитировали специальные щиты-мишени.

Также моряки отработали элементы маневрирования кораблей при выходе из боя и отражение ударов средств воздушного нападения условного противника.

В учении были задействованы экипажи более 10 кораблей и судов КФл, а также около 10 самолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.