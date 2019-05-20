Каспийская флотилия при поддержке авиации ЮВО уничтожила корабельную группу условного противника
|17:50 03.07.2019
|Россия
Экипажи кораблей Каспийской флотилии провели межвидовое учение с авиационными соединениями Южного военного округа.
По замыслу учения отряд боевых кораблей в составе малого ракетного корабля «Углич» и малого артиллерийского корабля «Астрахань» вступили в морской бой с преобладающей по численности группой кораблей условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Огнем из артиллерийских установок АУ АК-190 «Универсал» были уничтожены все цели на удалении более 1,5 км. Поддержку с воздуха оказывали самолеты Су-30СМ и Су-34, поднятые по тревоге с одного из аэродромов ЮВО.
Экипажи кораблей КФл выполнили стрельбы из артиллерийских орудий по наземным и надводным целям. Вражеские корабли имитировали специальные щиты-мишени.
Также моряки отработали элементы маневрирования кораблей при выходе из боя и отражение ударов средств воздушного нападения условного противника.
В учении были задействованы экипажи более 10 кораблей и судов КФл, а также около 10 самолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
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