Корабельные группировки Черноморского флота страны-агрессора и подразделения армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Южного военного округа отрабатывают вопросы организации межвидового взаимодействия в акватории Черного моря в рамках планового учения.

В ходе учения экипажи кораблей осуществляют взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов (РУК) при обороне важных объектов береговой инфраструктуры Крымского полуострова, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На различных этапах учения силы авиации и флота попеременно действуют за «своих» и «чужих», что обеспечивает двусторонний принцип выполнения учебно-боевых задач, способствует принятию командирами нестандартных и нешаблонных решений.

Плановые мероприятия боевой подготовки Черноморского флота проводятся на фоне военно-морского учения «Си-Бриз-2019», которое началось 1 июля в северо-западной части Черного моря.