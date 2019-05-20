Корабли и авиация страны-агрессора отрабатывают межвидовое взаимодействие в Черном море
|19:10 03.07.2019
Корабельные группировки Черноморского флота страны-агрессора и подразделения армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Южного военного округа отрабатывают вопросы организации межвидового взаимодействия в акватории Черного моря в рамках планового учения.
В ходе учения экипажи кораблей осуществляют взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов (РУК) при обороне важных объектов береговой инфраструктуры Крымского полуострова, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На различных этапах учения силы авиации и флота попеременно действуют за «своих» и «чужих», что обеспечивает двусторонний принцип выполнения учебно-боевых задач, способствует принятию командирами нестандартных и нешаблонных решений.
Плановые мероприятия боевой подготовки Черноморского флота проводятся на фоне военно-морского учения «Си-Бриз-2019», которое началось 1 июля в северо-западной части Черного моря.
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