Румыния обещает Молдове помочь решить «приднестровский вопрос»
|17:10 03.07.2019
|Румыния
Румыния обещает помочь Республике Молдова разблокировать финансовую помощь со стороны ЕС.
Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ она совместной пресс-конференции в Бухаресте с премьером Молдавии Майей Санду, передает REGNUM.
Главы правительств договорились продолжить практику совместных заседаний кабминов, активизировать взаимодействие по инфраструктурным и энергетическим проектам, включая завершение строительство газопровода «Яссы-Кишинев».
Румыния также пообещала Молдавии «помощь в разрешении приднестровского конфликта с учетом сохранения суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также ее проевропейского курса».
Отметим, что визит в Бухарест — первая зарубежная поездка премьера Молдавии после назначения. В Румынии она также встретилась с президентом Клаусом Йоханнисом.
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