Румыния обещает помочь Республике Молдова разблокировать финансовую помощь со стороны ЕС.

Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ она совместной пресс-конференции в Бухаресте с премьером Молдавии Майей Санду, передает REGNUM.

Главы правительств договорились продолжить практику совместных заседаний кабминов, активизировать взаимодействие по инфраструктурным и энергетическим проектам, включая завершение строительство газопровода «Яссы-Кишинев».

Румыния также пообещала Молдавии «помощь в разрешении приднестровского конфликта с учетом сохранения суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также ее проевропейского курса».

Отметим, что визит в Бухарест — первая зарубежная поездка премьера Молдавии после назначения. В Румынии она также встретилась с президентом Клаусом Йоханнисом.