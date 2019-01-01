Средний возраст российского морского флота составляет 20,7 года
|21:00 03.07.2019
|Россия
На начало 2019 года российские судовладельцы эксплуатировали под флагом РФ 1143 морских судна, из них сухогрузных – 787 судов, наливных – 356 судов.
Средний возраст отечественного флота составил 20,7 года, сообщает сайт sudostroenie.info.
Такие данные привел генеральный директор АО "ЦНИИМФ" Сергей Буянов в ходе XII Всероссийского форума "Современное состояние и перспективы развития российского рынка бункеровочных услуг".
В то же время общее количество судов морского транспортного флота, контролируемого российскими судовладельцами, составило 1394 единицы, следует из сообщения пресс-службы АО "ЦНИИМФ".
Что касается строительства новых судов, то в 2018 году российские судовладельцы получили 29 новых морских и "река-море" транспортных судна, из них 11 судов построены на отечественных верфях, остальные 18 судов – за рубежом.
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