На начало 2019 года российские судовладельцы эксплуатировали под флагом РФ 1143 морских судна, из них сухогрузных – 787 судов, наливных – 356 судов.

Средний возраст отечественного флота составил 20,7 года, сообщает сайт sudostroenie.info.

Такие данные привел генеральный директор АО "ЦНИИМФ" Сергей Буянов в ходе XII Всероссийского форума "Современное состояние и перспективы развития российского рынка бункеровочных услуг".

В то же время общее количество судов морского транспортного флота, контролируемого российскими судовладельцами, составило 1394 единицы, следует из сообщения пресс-службы АО "ЦНИИМФ".

Что касается строительства новых судов, то в 2018 году российские судовладельцы получили 29 новых морских и "река-море" транспортных судна, из них 11 судов построены на отечественных верфях, остальные 18 судов – за рубежом.