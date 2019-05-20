У Росії ставлять під сумнів виплату боргу Раді Європи за 2017-2018 роки

20:40 03.07.2019   Россия

Голова комітету Держдуми РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький вважає, що на сьогодні виплата боргу РФ перед Радою Європи за 2017 і 2018 роки залишається під питанням. 

Про це він сказав журналістам в середу, 3 липня, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

"Наскільки я розумію механіку дій Мінфіну, ми платимо за цей рік, коли ми повернулися, і не платимо, що було б абсолютно в цьому випадку природно, за роки нашої відсутності в Раді Європи, оскільки за що платити? ... У нас борг за 2017-2018 (роки - УНН)", - сказав він журналістам в середу, 3 липня.

"Що стосується боргу, на мій особистий погляд, його виплата під великим знаком питання, оскільки ми дуже урізаним чином, м'яко кажучи, були присутні в цей час в інститутах Ради Європи", - додав він.

За його словами, без участі Росії були обрані близько 70% суддів ЄСПЛ і верховний комісар із прав людини.

"З цієї точки зору питання виплат, на мій погляд, досить проблемний. І якщо Мінфін дотримується, наскільки я можу судити, саме цієї механіки, то ця механіка коректна. І ще раз наголошую, що вельми і вельми треба обережно ставитися до питань виплат боргів за період нашої відсутності на майданчику ПАРЄ", - уклав він.

Слуцький також повідомив про можливий візит до Росії нового генсека Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич восени цього року.

"Упевнений, що (питання про сплату Росією внеску до Ради Європи за період відсутності делегації РФ на майданчику ПАРЄ - УНН) стане предметом обміну думками на вищому рівні, коли пані генеральний секретар, ми на це розраховуємо, восени вперше в новій якості відвідає Росію", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні прес-секретар Ради Європи Даніель Хольтген заявив, що Російська Федерація здійснила виплату свого внеску в бюджет Ради Європи за 2019 рік.



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