У Чорне море зайшли три бойових кораблі НАТО для участі в Sea Breeze

15:50 03.07.2019  

У Чорне море прибули три бойових кораблі для участі у військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.

Про це повідомляє Yörük Işık в соцмережі Twitter, передає УНН.

"Фрегат RCM MRC класу Галіфакс Постійної морської групи НАТО - 2, флагман HMCS NCSM "Торонто", есмінець королівського флоту Type 45 HMS "Дункан" і фрегат військово-морського флот Туреччини YAVUZ MEKO200 TCG Turgutreis F241 пройшли Босфор і увійшли в Чорне море, прямуючи на навчання Sea Breeze", - повідомив він.

Так, за його словами, фрегат Королівського військово-морського флоту Канади "Торонто" перетнув Босфор о 17:00 за місцевим часом у вівторок.

Есмінець Королівського військово-морського флоту "Дункан" подолав той же шлях о 17:30. Фрегат військово-морського флоту Туреччини "Turgutreis" увійшов у Чорне море 



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