В России заявили, что Черноморский флот "контролирует" корабли НАТО

16:10 03.07.2019  

Корабли Черноморского флота страны-агрессора "контролируют" действия британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля. 

Об этом сообщил в среду, 3 июля, Национальный центр управления обороной РФ, передает ТАСС.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, зашедших 2 июля 2019 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

"Контроль" за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый", уточнили в Национальном центре управления обороной РФ.

В военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.

Корабли НАТО в Черном море проводят военно-морское учение Sea Breeze - 2019. Маневры стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины.Учения продлятся до 12 июля.



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