Число россиян, планирующих купить квартиру в Грузии, за полгода выросло в 5 раз
|20:00 03.07.2019
|Грузия
Несмотря на недавнее обострение межгосударственных отношений, количество планирующих купить там квартиру выросло почти в пять раз, в Турции — троекратно.
Кроме курортного жилья в Грузии активно предлагается инвестиционное, пишут Примечания.
По расчетам Prian.ru, число заявок на подбор недвижимости в стране за первое полугодие выросло в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рейтинге популярности страна поднялась с 23-го на 15-е место.
«Для этого есть предпосылки: законы страны разрешают иностранцам покупать недвижимость, соотношение цены и качества кажется привлекательным», — поясняет аналитик Prian.ru Анастасия Фалей.
По ее словам, кроме курортного жилья в стране активно предлагается инвестиционное: местные управляющие заявляют о доходности до 20–25%. Обострение отношений с Россией, по ее мнению, не снизит резко популярность Грузии, последняя неделя не показала такой динамики.
С ней согласен основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс, который приводит в пример Прибалтику: «Конфликты постоянно возникают, но россияне все это время активно покупают жилье в Юрмале, получают в Латвии вид на жительство».
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