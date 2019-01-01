Несмотря на недавнее обострение межгосударственных отношений, количество планирующих купить там квартиру выросло почти в пять раз, в Турции — троекратно.

Кроме курортного жилья в Грузии активно предлагается инвестиционное, пишут Примечания.

По расчетам Prian.ru, число заявок на подбор недвижимости в стране за первое полугодие выросло в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В рейтинге популярности страна поднялась с 23-го на 15-е место.

«Для этого есть предпосылки: законы страны разрешают иностранцам покупать недвижимость, соотношение цены и качества кажется привлекательным», — поясняет аналитик Prian.ru Анастасия Фалей.

По ее словам, кроме курортного жилья в стране активно предлагается инвестиционное: местные управляющие заявляют о доходности до 20–25%. Обострение отношений с Россией, по ее мнению, не снизит резко популярность Грузии, последняя неделя не показала такой динамики.

С ней согласен основатель портала Indriksons.ru Игорь Индриксонс, который приводит в пример Прибалтику: «Конфликты постоянно возникают, но россияне все это время активно покупают жилье в Юрмале, получают в Латвии вид на жительство».