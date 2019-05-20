ЮВО: Морпехи КФл освоили навыки экстремального вождения самоходных орудий в горах Дагестана
|20:20 03.07.2019
|Дагестан республика
Механики-водители самоходных орудий «Нона», военных грузовиков КамАЗ-53501 семейства «Мустанг» и бронетранспортеров БТР-82АМ Каспийской флотилии завершили курсы экстремального вождения военной техники на горном полигоне Аданак в Республике Дагестан.
При обучении вождению в горах морпехи преодолевали препятствия и заграждения, ограниченные проходы на подъемах, спусках и косогорах, водные преграды различной глубины, отрабатывали приемы управления большегрузными автомобилями и техникой при вождении в населенных пунктах, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Завершением практических занятий стал 50-километровый ночной и 300-километровый дневной марши.
В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 500 военнослужащих морской пехоты, было задействовано 40 единиц боевой и специальной техники.
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