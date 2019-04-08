Новим головою Європарламенту обрано італійського депутата Давіда-Марію Сассолі .

Про це пише УНН з посиланням на трансляцію засідання на прес-службі Європарламенту.

У другому раунді голосування Сассолі, який представляє групу “Прогресивний альянс соціалістів і демократів”, підтримали 345 євродепутатів при мінімально необхідних 334. В першому раунді для перемоги йому не вистачило 7 голосів.

Для обрання на посаду кандидат повинен був набрати 50%+1 голос. Голосування відбувалося бюлетенями за таємною процедурою. Друге місце посів чех Ян Заграділ від фракції “Європейські консерватори і реформісти” — 160 голосів.

Представниця ФРН Ска Келлер від фракції “Зелені — Європейський вільний альянс” набрала 119 голосів, іспанку Сіру Рего від лівої політичної групи “Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі” підтримали 43 євродепутати.

Загальна кількість зареєстрованих бюлетенів становила 667.