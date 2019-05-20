С начала 2019 года военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы в непризнанной Абхазии израсходовали на боевую подготовку около 2 млн боеприпасов различных типов и калибров.

Расход боеприпасов увеличен на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Стрельбы с использованием боеприпасов осуществлялись из штатного вооружения и военной техники, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Также за отчетный период в ходе лагерных сборов и полевых выходов личным составом было проведено более 250 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений.

В частности, танкисты военной базы провели свыше 100 занятий по огневой подготовке и около 200 практических занятий по вождению танков, в ходе которых пройдено свыше 15 тыс. км по дорогам с различным покрытием.

Всего за полгода военнослужащие соединения провели более 550 упражнений с выполнением боевых стрельб на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее.