ЮВО: За полгода на учениях в непризнанной Абхазии израсходовали около 2 млн боеприпасов
|19:40 03.07.2019
|Абхазия
С начала 2019 года военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы в непризнанной Абхазии израсходовали на боевую подготовку около 2 млн боеприпасов различных типов и калибров.
Расход боеприпасов увеличен на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Стрельбы с использованием боеприпасов осуществлялись из штатного вооружения и военной техники, в том числе орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ и танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.
Также за отчетный период в ходе лагерных сборов и полевых выходов личным составом было проведено более 250 тактических занятий и учений по боевому слаживанию подразделений.
В частности, танкисты военной базы провели свыше 100 занятий по огневой подготовке и около 200 практических занятий по вождению танков, в ходе которых пройдено свыше 15 тыс. км по дорогам с различным покрытием.
Всего за полгода военнослужащие соединения провели более 550 упражнений с выполнением боевых стрельб на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также Майкопский в Адыгее.
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