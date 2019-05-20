ЮВО: Более 250 единиц новой и модернизированной техники поставлено в войска с начала года

19:20 03.07.2019   Россия

Более 250 единиц военной и специальной техники поступило на вооружение войск Южного военного округа с января 2019 года.

Третью часть от поставленных новых и модернизированных образцов составило бронетанковое вооружение и техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, в войска связи ЮВО поступило более 20 современных комплексов спутниковой и радиосвязи.

Также за полгода авиационные части ЮВО пополнило более 10 самолетов и вертолетов, на Черноморский флот страны-агрессора поступил новый боевой патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160.

Всего до конца 2019 года в войска ЮВО ожидается поступление более 1,2 тысяч новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники.



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