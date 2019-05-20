Аэропорт Симферополя в первом полугодии 2019 года обслужил около 2 млн пассажиров

19:00 03.07.2019   Крым

Аэропорт оккупированного Симферополя в первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличил пассажиропоток на 3%, обслужив 1,94 млн пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

"За первое полугодие аэропорт Симферополя обслужил 1,94 млн пассажиров. Рост по сравнению c аналогичным периодом 2018 года составил около 3%. За этот же период количество принятых и отправленных рейсов выросло на 7,2% - до 7787", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший пик пассажиропотока достигнут 29 июня, когда за сутки было принято и отправлено более 30 тысяч человек.

В этом сезоне прямые регулярные рейсы осуществляются 19 авиакомпаниями по 56 направлениям. При этом перелеты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск из Крыма выполнялись впервые.

Ранее сообщалось, что аэропорт Симферополя в 2018 году обслужил более 5,146 млн пассажиров. Это на 17 тыс. больше, чем в 2017 году.

Оккупанты сообщают, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. Оккупанты рассчитывают, что в 2020 году турпоток в Крым превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.



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