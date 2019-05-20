У червні держстивідор Ізмаїльского порту досягнув вантажообігу 358 тисяч тонн

18:40 03.07.2019   Украина

ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» (ІЗМ МТП) у червні 2019 року досягло вантажообігу 358 тис. тонн при плановому показнику 330 тисяч тонн. 

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.

Зокрема, перевалка окатишів склала 197,334 тис. тонн (експорт — 179,099 тис. тонн, транзит — 18,235 тис. тонн), залізорудного концентрату — 55,115 тис. тонн, аглоруди — 43,687 тис. тонн, вугілля — 15,5 тис. тонн, прокату чорних металів — 13,82 тис. тонн, шроту — 9,717 тис. тонн, щебеню — 8,143 тис. тонн.

«Червень виявився для портовиків «гарячим» в усіх сенсах. Незважаючи на непрості погодні умови і високий рівень води в Дунаї, який приніс деякі ускладнення для судновласників, що працюють в Ізмаїльському порту, а також на неритмічну подачу вагонів залізницею, колектив ДП «ІЗМ МТП» виконав план вантажоперевалки на червень 2019 року», — зазначила прес-служба.

ДП «ІЗМ МТП» оперує причалами №№4-8, 12-14, 16-26 Ізмаїльського морського порту. Держстивідор у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 0,9% ― до 4,461 млн тонн.

Ізмаїльський морський порт розташований в акваторії Кілійського гирла річки Дунай. Кількість вантажних причалів ― 24, довжина вантажного причального фронту ― 2,696 кілометра. Крім ДП «ІЗМ МТП», у порту працюють портові оператори ТОВ «Сервіспорт», ТОВ «Віллі Форте Україна» і ТОВ «Ізмаїльський елеватор».

Ізмаїльський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 8,1% ― до 4,683 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 3,5% проти 3,8% в 2017 році.



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