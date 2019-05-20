Ядерный блеф: У России непреодолимые проблемы с производством гиперзвуковых ракет
|18:20 03.07.2019
|Россия
Россия сможет произвести максимум 60 гиперзвуковых ракет «Авангард».
Об этом рассказали телеканалу CNBC источники, знакомые с докладом разведки США, передает Информационное сопротивление.
Это связано с тем, что Россия не нашла поставщика углеродного волокна, которое могло бы могло выдерживать экстремально высокие температуры.
«Ожидается, что они изготовят не более 60 [единиц] этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка оказывается слишком дорогой», — цитирует CNBC один из источников.
При этом разработка «Авангарда» является для Москвы приоритетной, утверждают собеседники телеканала. Российские власти намерены, как планировалось ранее, поставить ракеты «Авангард» на боевое дежурство в 2020 году.
В мае 2018 года CNBC стало известно, что Россия дважды проводила успешные испытания «Авангарда» в 2016 году. Еще один запуск был проведен в октябре 2017 года, но во время него произошел сбой.
Президент России Владимир Путин упоминал о разработках гиперзвукового оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По его словам, эта гиперзвуковая ракета может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз.
Вместе с тем, как сообщала группа ИС, эксперты ракетостроения называют этот проект блефом России.
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