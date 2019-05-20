Россия сможет произвести максимум 60 гиперзвуковых ракет «Авангард».

Об этом рассказали телеканалу CNBC источники, знакомые с докладом разведки США, передает Информационное сопротивление.

Это связано с тем, что Россия не нашла поставщика углеродного волокна, которое могло бы могло выдерживать экстремально высокие температуры.

«Ожидается, что они изготовят не более 60 [единиц] этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка оказывается слишком дорогой», — цитирует CNBC один из источников.

При этом разработка «Авангарда» является для Москвы приоритетной, утверждают собеседники телеканала. Российские власти намерены, как планировалось ранее, поставить ракеты «Авангард» на боевое дежурство в 2020 году.

В мае 2018 года CNBC стало известно, что Россия дважды проводила успешные испытания «Авангарда» в 2016 году. Еще один запуск был проведен в октябре 2017 года, но во время него произошел сбой.

Президент России Владимир Путин упоминал о разработках гиперзвукового оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По его словам, эта гиперзвуковая ракета может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз.

Вместе с тем, как сообщала группа ИС, эксперты ракетостроения называют этот проект блефом России.