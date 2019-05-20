ФСБ привлекает к своей «работе» через «народные дружины» жителей Судака

18:00 03.07.2019   Крым

Члены так называемой добровольной народной дружины «Судакская охрана» активно привлекаются пограничной службой ФСБ РФ по оккупированному Крыму к совместному выполнению задач по «защите государственной границы». 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на журнал Судак.me.

По информации погранслужбы ФСБ России по оккупированному Крыму судакские «дружинники» участвуют вместе с пограничниками в розыске лиц, пытающихся совершить или совершивших незаконное пересечение так называемой «государственной границы» Российской Федерации, а также привлекаются к мероприятиям по обеспечению контроля за соблюдением режима «государственной границы» Российской Федерации,

Согласно данных ФСБ, в течение 1-го полугодия 2019 г. членами оккупационного образования ДНД «Судакская охрана» было выявлено 28 «нарушений» в сфере пограничного режима и правил добычи водных биологических ресурсов, по результатам составлено 23 протокола об административных правонарушениях, а также принималось активное участие в патрулировании прибрежной полосы и наблюдение за обстановкой во внутренних морских водах Черного моря.



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