«Си Бриз - 2019»: Морпехи ВМСУ отработали беспарашютное десантирование с Ми-8 / Фото
|17:40 03.07.2019
|Украина
Подразделение морской пехоты ВМСУ в рамках международных учений «Си Бриз-2019» выполнило задание по беспарашютному десантированию с вертолета Ми-8 с оружием и снаряжением с помощью комплекта съемного бортового оборудования «КАНАТ-1».
Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на АрмияInform.
Военнослужащие «тяжелой» роты выполнили десантирование с вертолета, зависшего над указанным местом спуска на высоте 20 метров, по расчетному времени с соблюдением необходимых мер безопасности и выполнили развертывание с переходом к наступательным действиям.
Фото Залевский Виктор
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