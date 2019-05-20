Подразделение морской пехоты ВМСУ в рамках международных учений «Си Бриз-2019» выполнило задание по беспарашютному десантированию с вертолета Ми-8 с оружием и снаряжением с помощью комплекта съемного бортового оборудования «КАНАТ-1».

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на АрмияInform.

Военнослужащие «тяжелой» роты выполнили десантирование с вертолета, зависшего над указанным местом спуска на высоте 20 метров, по расчетному времени с соблюдением необходимых мер безопасности и выполнили развертывание с переходом к наступательным действиям.

Фото Залевский Виктор