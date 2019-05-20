В Республике Бурятия ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) было поднято по тревоге в рамках проверки боевой готовности с последующим выходом на полигон.

Об этом в среду, 3 июля, сообщил"Интерфаксу" начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Военнослужащие ракетной воинской части, на вооружении которой находятся ОТРК "Искандер", совершат передвижение протяженностью около 6 тысяч километров на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области", - заявил Гордеев

По прибытию ракетчики приступят к выполнению задач полевого выхода на назначенном полигоне.

"Расчеты ОТРК "Искандер" усовершенствуют свои навыки в выполнении нормативов по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на пусковые установки и нанесут условные ракетные удары по заданным координатам", - отметил Гордеев.

По его словам, на завершающем этапе полевого выхода состоится тактическое учение с боевыми пусками ракет по наземным целям условного противника.