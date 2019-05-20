«Суд» в Крыму отклонил апелляцию о продлении меры пресечения в отношении Салиева
|16:40 03.07.2019
|Крым
«Верховный суд» оккупированного Крыма отклонил апелляционную жалобу на продление ареста фигуранту «дела о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа) Сейрану Салиеву.
Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook, пишет ATR.
«Принято решение об отклонении апелляционной жалобы адвоката и оставлении в силе постановления «Верховного суда» от 7 июня 2019 года, где было удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Сейрана Салиева», — говорится в сообщении.
В начале июня «Верховный суд» оккупированного Крыма продлил арест фигурантам «дела о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа) Марлену Асанову, Сейрану Салиеву и Мемету Белялову на 2 месяца — до 9 августа 2019 года.
Напомним, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.
Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).
Ще на цю тему:
Облавы в Крыму: В Судаке оккупанты задержали крымского татарина
Кримського блогера Мемедемінова перевели у спецблок СІЗО
За часи окупації в Криму проведено понад 200 обшуків
"Без чоловіка, без батька, без брата": велика кримська сім'я залишилася без чоловіків через терор РФ
Канадські депутати виступили на захист кримських татар
Крымские оккупанты обвинили в "экстремизме" адвоката из Симферополя
Сьогодні відзначають День кримськотатарського прапора
Тяжкохворий Бекіров майже нічого не їсть - адвокат