«Верховный суд» оккупированного Крыма отклонил апелляционную жалобу на продление ареста фигуранту «дела о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа) Сейрану Салиеву.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook, пишет ATR.

«Принято решение об отклонении апелляционной жалобы адвоката и оставлении в силе постановления «Верховного суда» от 7 июня 2019 года, где было удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Сейрана Салиева», — говорится в сообщении.

В начале июня «Верховный суд» оккупированного Крыма продлил арест фигурантам «дела о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа) Марлену Асанову, Сейрану Салиеву и Мемету Белялову на 2 месяца — до 9 августа 2019 года.

Напомним, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Марлена Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).