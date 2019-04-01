Международная правозащитная организация Amnesty International одновременно в Тбилиси и Москве представила доклад «За колючей проволокой: ущерб правам человека в результате «бордеризации» в Грузии».

В Тбилиси отчет представили Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии и представитель организации на Южном Кавказе Леван Асатиани, пишет Грузия Online.

В круглом столе прияли участие Народный защитник Грузии и представители государственных ведомств, международных организаций и гражданского общества.

В докладе раскрываются «разрушительные последствия действий России и фактических властей Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона, направленных на оборудование «государственной границы» на всём протяжении спорной разграничительной линии путём установки заграждений из колючей проволоки, заборов, рвов и прочих физических преград, которые разделили деревни и отрезали местных жителей от их сельскохозяйственных угодий, источников воды, мест отправления религиозных обрядов и даже от их семейных кладбищ».

Как отметил Леван Асатиани, в докладе представлены истории и документированные отчеты об ограничении права на свободу передвижения, незаконных арестах, о фактах жестокого обращения, отнятия российскими солдатами пахотных земель и пастбищ у населения, что привело к потере средств к существованию.Также в документе говорится об ограничении права на семейную жизнь и права на свободу вероисповедания, когда сотни людей не имеют доступа к историческим грузинским церквям и фамильным кладбищам.

Презентация отчета сегодня, 3 июля, одновременно проводится в Тбилиси и Москве, — рассказал Леван Асатиани.

По его словам, большинство выработанных рекомендаций обращены к России как к оккупационному режиму, которая по международному праву имеет определенные обязательства в отношении территорий Абхазии и Цхинвальского региона.

«Первоочередная рекомендация — облегчение режима свободы передвижения, чтобы гражданские лица, проживающие на этой территории, могли продолжить жить обычной жизнью и не бояться незаконных арестов.

Рекомендация также дается де-факто правительствам, что они должны защищать права человека всех людей, проживающих на этой территории, независимо от этнического происхождения, безопасность которых должна быть гарантирована.

Рекомендации также даны международному сообществу. Мы призываем международное сообщество, чтобы острая гуманитарная ситуация в этих регионах не была принята как состоявшая данность, и предпринимались попытки по исправлению этой печальной реальности. Чтобы всегда, когда они будут встречаться с представителями российской власти, призывали их к выполнению норм международного права в области прав человека и международного гуманитарного права», — сказал Леван Асатиани.

Рекомендации были даны и грузинской стороне. В частности, Amnesty International призывает грузинские власти выделять больше помощи людям, чьи социально-экономические и другие права ухудшились в результате «бордеризации».