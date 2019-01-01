Російські туристи продовжують їздити в Грузію через Азербайджан
|17:20 03.07.2019
|Грузия
Азербайджанські туристичні компанії продовжують діяльність в напрямку Грузії у звичайному режимі і возять туди туристів з Росії.
Про це повідомляє Грузія.Онлайн.
“У компаніях, опитаних агентством (Trend —ред.), заявили, що ніяких змін не спостерігається, і додали, що російські туристи, що купили тури та квитки в Грузію через Азербайджан, не скасовували свої поїздки”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Російська Федерація припинить польоти грузинських авіакомпаній на територію країни з 8 липня цього року.
Раніше Путін заборонив російським авіакомпаніям тимчасово здійснювати повітряні перевезення в Грузію.
Ще на цю тему:
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
15:33 07.06.2018
Доходы Грузии от туризма в январе-апреле составили 800 млн долларов
Доходы Грузии от туризма в январе-апреле составили 800 млн долларов
12:02 06.03.2018
Иностранные эксперты изучат потенциал горных курортов Грузии
Иностранные эксперты изучат потенциал горных курортов Грузии
09:03 12.02.2018
Доход Грузии от туризма в 2017 году составил 2,75 миллиарда долларов
Доход Грузии от туризма в 2017 году составил 2,75 миллиарда долларов
15:10 03.01.2018
Девять граждан Грузии не могут вернуться из отпуска на Кипре
Девять граждан Грузии не могут вернуться из отпуска на Кипре
21:54 18.12.2017
National Geographic советует посетить Тбилиси в 2018 году
National Geographic советует посетить Тбилиси в 2018 году
01:45 14.12.2017
В Грузии доходы от туризма за последние 5 лет удвоились
В Грузии доходы от туризма за последние 5 лет удвоились
01:45 08.12.2017
В Грузии определили победителей премии Welcome to Georgia
В Грузии определили победителей премии Welcome to Georgia
14:15 06.10.2017
Forbes одобряет стратегию туризма Грузии
Forbes одобряет стратегию туризма Грузии