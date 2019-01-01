Азербайджанські туристичні компанії продовжують діяльність в напрямку Грузії у звичайному режимі і возять туди туристів з Росії.

Про це повідомляє Грузія.Онлайн.

“У компаніях, опитаних агентством (Trend —ред.), заявили, що ніяких змін не спостерігається, і додали, що російські туристи, що купили тури та квитки в Грузію через Азербайджан, не скасовували свої поїздки”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація припинить польоти грузинських авіакомпаній на територію країни з 8 липня цього року.

Раніше Путін заборонив російським авіакомпаніям тимчасово здійснювати повітряні перевезення в Грузію.