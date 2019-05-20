Україна зможе повернути собі Крим, коли Росія ослабне. Але до того моменту в жодному разі в державі не мають права відмовитися від думки, що Крим — це Україна.

Про це в інтерв’ю УНН розповів Постійний представник при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Якщо ми будемо реалістами, ми маємо зрозуміти, що на Крим чекає балтійська модель. Тобто, коли після анексії Балтійських держав Радянським Союзом США і країни Західної Європи заявили, що вони цієї анексії ніколи не визнають. Це в подальшому не заважало їм мати нормальні дипломатичні стосунки з Радянським Союзом. Але одразу після розпаду Радянського Союзу Балтійські країни отримали визнання як продовжувачі попередніх країн. Тобто, якщо бути реалістами, на Крим зараз чекає така перспектива. Крим можна повернути, лише коли Росія ослабне. Якщо грати в довгу, то я не бачу, чому Крим не може повернутися до складу України. Інша справа в тому, який Крим ми отримаємо, коли він повернеться", - зазначив дипломат.

Він наголосив водночас, що Україна "ніколи, за жодних обставин не може собі дозволити" відмовитися від Криму.

"Це буде кінцем всієї нашої державності, якщо ми допустимо думку, що ми можемо прийняти цей факт", - додав він.

Нагадаємо, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що Росія, як країна-окупант, повинна бути "максимально покарана за свої злочини".

Раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що РФ в Криму виселяє кримських татар та заселяє росіян.