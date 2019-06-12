У щорічних літніх морських навчаннях Sea Breeze за участю НАТО в територіальних водах України візьме участь корабель Королівського військово-морського флоту Великобританії - есмінець HMS Duncan.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook "АрміяInform".

Зазначається, що такого роду корабель братиме участь у Sea Breeze вперше в історії.



"Вперше в історії міжнародних навчань "Sea Breeze" в них візьме участь корабель Королівського військово-морського флоту Великобританії", - йдеться в публікації.

Також автори публікації назвали точний час прибуття судна в Україну.

"Він прибуде в Україну ближче до початку активної фази навчань "Sea Breeze-2019", - уточнили в "Армія Inform".

Як повідомлялось, 1 липня в Одеській області почалися масштабні міжнародні навчання "Сі-Бриз - 2019". На вчення заявлені кораблі Збройних сил України, США, Грузії, Молдови.