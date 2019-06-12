В навчаннях Sea Breeze вперше прийме участь есмінець з Великобританії / Фото
|15:40 03.07.2019
|Украина
У щорічних літніх морських навчаннях Sea Breeze за участю НАТО в територіальних водах України візьме участь корабель Королівського військово-морського флоту Великобританії - есмінець HMS Duncan.
Про це повідомляється на сторінці в Facebook "АрміяInform".
Зазначається, що такого роду корабель братиме участь у Sea Breeze вперше в історії.
"Вперше в історії міжнародних навчань "Sea Breeze" в них візьме участь корабель Королівського військово-морського флоту Великобританії", - йдеться в публікації.
Також автори публікації назвали точний час прибуття судна в Україну.
"Він прибуде в Україну ближче до початку активної фази навчань "Sea Breeze-2019", - уточнили в "Армія Inform".
Як повідомлялось, 1 липня в Одеській області почалися масштабні міжнародні навчання "Сі-Бриз - 2019". На вчення заявлені кораблі Збройних сил України, США, Грузії, Молдови.
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