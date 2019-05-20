Тимчасово виконуюча обов'язки керівника молдавської Антикорупційної прокуратури Адріана Бецишор подала у відставку.

Інформацію про це підтвердили в Генеральній прокуратурі Молдови, повідомляє Укрінформ.

Про причини відставки нічого не повідомляється. Сама Бецишор ніяк не прокоментувала своє рішення.

Вона була призначена на цю посаду на початку травня нинішнього року після відставки колишнього керівника відомства Віорела Мораря.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Майя Санду вимагала відставки Бецишор і її притягнення до кримінальної відповідальності за навмисне затягування прийняття рішень щодо гучних кримінальних справ.

Бецишор була головним обвинувачем під час судових слухань у кримінальній справі стосовно експрем'єра Молдови Влада Філата, засудженого до 9-ти років тюремного ув'язнення за корупцію.