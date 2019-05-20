Положение Владимира Балуха ухудшается — в колонии его хотят поместить в помещение камерного типа
|12:15 03.07.2019
|Крым
Украинского активиста Владимира Балуха 2 июля 2019 года в колонии № 4 г. Торжок (РФ) посетила адвокат Ольга Динзе.
Адвокат сообщила, что Балух продолжает голодовку до посещения его консулом Украины. “Состояние здоровья Владимира очень нестабильное: его мучают головные боли, головокружение, сильная слабость, обезвоживание. Моего подзащитного каждый день посещает начальник медицинской части, а также посетил психолог, но Владимир Балух отказался общаться с психологом и требует разрешить его посещение психологом, которому он доверяет”, — рассказала Динзе, передает Крымская Правозащитная Группа.
После свидания с адвокатом стало известно, что администрация колонии намерена перевести украинца в ПКТ, решение об этом будет приниматься комиссией в колонии. Формально обосновывать это будут тем, что украинец является «злостным нарушителем» внутреннего распорядка. После прибытия в колонию Владимира постоянно по надуманным поводам отправляли в ШИЗО за “проступки”, которые и не предусматривают наказания в виде изолятора. Теперь это используют как доказательство того, что Балух является “злостным нарушителем”, с целью поместить его в ПКТ.
Помещение камерного типа (ПКТ) – специальное помещение, отдел исправительного органа (тюрьма в колонии), камера с более жестоким режимом содержания, в котором содержатся осужденные к лишению свободы, переведенные в порядке взыскания за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания в исправительных колониях. Права людей, находящихся в ПКТ, значительно сужены. Им не разрешается брать с собой личные вещи, кроме продуктов питания, полотенца, мыла, зубного порошка, пасты, зубной щетки, табачных изделий и спичек, в течение шести месяцев они могут получать только одну посылку или передачу и одну бандероль.
Напомним, с 29 марта 2019 года украинский активист из Крыма, политзаключенный Владимир Балух находится в российской исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области России. За это время Балуха уже пять раз отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО) по надуманным, по словам адвокатов, причинам.
После того, как 7 мая 2019 года к Владимиру Балуху не допустили представителя консульства Украины в РФ, он объявил голодовку.
В феврале 2019 года Владимира Балуха, без его согласия, в нарушении ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, этапировали из Крыма в Тверскую область РФ, ИК-4 г. Торжок.
Сейчас он незаконно содержится в колонии РФ, в которой к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо, зная его украинскую позицию и борьбу с российской репрессивной системой. Пребывание украинского активиста в российской колонии создает серьезные угрозы его жизни и здоровью.
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