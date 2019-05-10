В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах от города Мармарис провинции Мугла. Очаг залегал на глубине семи километров, передает 10minut.info.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.