У берегов Турции произошло сильное землетрясение
|14:36 03.07.2019
|Турция
В Средиземном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, сообщают турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 155 километрах от города Мармарис провинции Мугла. Очаг залегал на глубине семи километров, передает 10minut.info.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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