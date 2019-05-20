Польша и США согласовали совместную поддержку реформ в Украине

15:14 03.07.2019   Украина

Польша и США заинтересованы в сильной безопасной Украине, интегрированной в трансатлантическое сообщество.

Польша и США согласовали предоставление совместной поддержки проведению реформ в Украине. Этот вопрос обсуждался на встрече специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича в Торонто, сообщил Волкер в своем Twitter, передает 112.ua.

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"Польша и США заинтересованы в сильной безопасной Украине, интегрированной в регион и в трансатлантическое сообщество", - отметил Волкер.

Poland and the U.S. share an interest in a strong, secure Ukraine integrated in the region and within Trans-Atlantic community. Minister Czaputowicz ⁦@PolandMFA⁩ and I discussed how strengthen efforts to support reform and create an open, dynamic Ukraine.

По его словам, внешнеполитические ведомства США и Республики Польша прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине, а также "динамичного развития" украинского государства.



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