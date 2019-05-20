Спасательный буксир ЧФ впервые направляется в Персидский залив

14:54 03.07.2019   Крым

Спасательное буксирное судно Черноморского флота России «Профессор Николай Муру» направляется из Новороссийска в Персидский залив.

Как сообщила пресс-служба ЧФ России, судно обеспечения данного проекта совершает морской переход такой дальности впервые в истории, передает Крым Информ.

«Российский буксир направляется в Персидский залив для обеспечения сборной команды российского Военно-морского флота, принимающей участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019», который пройдёт в начале августа на территории Исламской Республики Иран», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что морской переход продлится более 20 суток, экипажу судна предстоит пройти Суэцкий канал, три пролива, четыре залива и шесть морей. Сейчас экипаж судна осуществляет переход по Черному морю и готовится к проходу проливов Босфор и Дарданеллы.

Спасательное буксирное судно проекта 22870 «Профессор Николай Муру» спущено на воду в мае 2014 года.

Экипаж состоит из 26 человек, оно развивает скорость полного хода до 14 узлов (почти 30 км/ч). Водоизмещение судна 1670 тонны, длина 57 метров, ширина 14 метров, осадка 3,2 метра.

На оснащении буксира стоят якорно-буксирная лебёдка, буксирный гак, барокамера, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Фалкон», 12 комплектов водолазного снаряжения, два лафетных пожарных ствола и один телескопический лафетный пожарный ствол.



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