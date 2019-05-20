Госавиаслужба разрешила авиакомпании Azur Air Ukraine летать в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу

13:38 03.07.2019   Украина

Azur Air Ukraine будет выполнять полеты в наиболее популярные у туристов страны.

Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины одобрила заявки авиакомпании Azur Air Ukraine на выполнение ряда рейсов в Турцию, Доминикану, Таиланд и на Кубу.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, по итогам заседания комиссия ведомства отказала Azur Air Ukraine в предоставлении права на эксплуатацию воздушной линии Харьков-Анталия с частотой семь рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.

Комиссия также аннулировала права Azur Air Ukraine на эксплуатацию воздушной линии Киев-Измир с частотой четыре рейса в неделю.

В то же время комиссия предоставила право Атласджет Украина осуществлять рейсы на указанном направлении с той же частотой с неограниченным сроком действия права на эксплуатацию воздушной линии.

При этом Госавиаслужба решила предоставить Azur Air Ukraine права на эксплуатацию воздушных линий в Турцию: Одесса-Даламан (3 рейса в неделю), Одесса-Бодрум (3 рейса в неделю), Львов-Бодрум" (3 рейса в неделю), Харьков-Бодрум (5 рейсов в неделю).

Также Azur Air Ukraine разрешили летать по маршрутам Киев - Ла-Романа (Доминикана, 2 рейса в неделю), Киев-Варадеро (Куба, 2 рейса в неделю) и Киев-Бангкок (Таиланд, 2 рейса в неделю) с определением неограниченного срока действия права на эксплуатацию воздушных линий.

Кроме того, Госавиаслужба согласовала авиакомпании Эйр Таурус возможность осуществлять авиаперевозки в Буркина-Фасо (аэропорты Уагадугу, Джибо, Дори, Фада-Нгурма и Уахигуя).

Ранее ЦТС писал о том, что Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года.

 



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